Benfica, Fenerbahçe’yi 1-0 yendi

MAÇ SONUCU VE ELENME DURUMU

Uefa Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında Benfica’yla Fenerbahçe, 0-0 berabere kaldıkları ilk maçın ardından karşı karşıya geldi. Da Luz Stadyumu’nda oynanan bu kritik maçta Benfica, Fenerbahçe’yi 1-0 mağlup ederek tur geçmeyi başardı. Bu sonuçla sarı-lacivertliler, Devler Ligi’nden elendi.

İSTATİSTİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

Karşılaşmanın sonunda dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı. Fenerbahçe, Benfica karşısında toplamda 6 şut çekti fakat bu şutların hiçbirinde isabet sağlanamadı. Maçın sonunda yaşananlar üzerine, çok sayıda sarı-lacivertli taraftar sosyal medya üzerinden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve teknik direktör Jose Mourinho’ya sert tepki gösterdi.

Çekmeköy’deki kafe saldırısında yaralanma

Çekmeköy'deki bir kafede Tuncay Meriç, alacak-verecek tartışması sonucu saldırıya uğrayarak başından vuruldu. Polis, kaçan saldırganı yakalamak için operasyon başlattı.
Fenerbahçe, Benfica’ya Elendi, Avrupa Ligi’nde Devam Edecek

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda Benfica'ya mağlup olarak elendi. Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye devam edecek. Devler Ligi hayali ise 17 yıl uzadı.

