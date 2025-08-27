Benfica, Fenerbahçe’yi 1-0 yendi

MAÇ SONUCU VE ELENME DURUMU

Uefa Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında Benfica’yla Fenerbahçe, 0-0 berabere kaldıkları ilk maçın ardından karşı karşıya geldi. Da Luz Stadyumu’nda oynanan bu kritik maçta Benfica, Fenerbahçe’yi 1-0 mağlup ederek tur geçmeyi başardı. Bu sonuçla sarı-lacivertliler, Devler Ligi’nden elendi.

İSTATİSTİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

Karşılaşmanın sonunda dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı. Fenerbahçe, Benfica karşısında toplamda 6 şut çekti fakat bu şutların hiçbirinde isabet sağlanamadı. Maçın sonunda yaşananlar üzerine, çok sayıda sarı-lacivertli taraftar sosyal medya üzerinden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve teknik direktör Jose Mourinho’ya sert tepki gösterdi.