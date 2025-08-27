Haberler

Benfica, Fenerbahçe’yi 1-0 yendi

MAÇ SONUCU BELİRLENDİ

Uefa Şampiyonlar Ligi play-off rövanş mücadelesinde Fenerbahçe, ilk maçı 0-0 tamamladığı Benfica ile karşılaştı. Maç, Da Luz Stadyumu’nda oynandı ve Benfica, 1-0’lık skorla galip geldi. Bu sonuç, Fenerbahçe’nin Devler Ligi’nden elenmesine neden oldu.

TARAFTAR TEPKİ GÖSTERDİ

Fenerbahçeli taraftarlar, deplasman maçında özellikle kulüp başkanı Ali Koç’a büyük tepki gösterdi. Taraftarlar, bu süreçte “Ali Koç istifa.” şeklinde tezahürat yaparak bu durumu protesto etti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDULAR

Tribünlerdeki protestolara ek olarak, sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medya üzerinde “Ali Koç istifa” etiketiyle bir kampanya başlatarak başkan Ali Koç’u istifaya davet etti.

ÖNEMLİ

Fenerbahçe, Benfica’ya Elendi, Avrupa Ligi’nde Devam Edecek

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda Benfica'ya mağlup olarak elendi. Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye devam edecek. Devler Ligi hayali ise 17 yıl uzadı.

