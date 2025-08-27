Benfica, Fenerbahçe’yi 1-0 Yendi

RÖVANŞ MAçI VE SONUCU

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off aşamasındaki rövanş karşılaşmasında Benfica ile Fenerbahçe, 0-0 biten ilk maçın ardından Da Luz Stadyumu’nda bir araya geldi. Maçın sonucunda Benfica, 1-0’lık skorla galip geldi. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi’nden elenmiş oldu.

Mauro Icardi’nin PAYLAŞIMI

Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi, Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi’nden elenmesi sonrasında sosyal medya üzerinden ilginç bir paylaşım yaptı. Arjantinli golcü, Fenerbahçe’ye karşı gol atarak takımını Devler Ligi’ne taşıyan eski takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu ile birlikte olduğu sevinç fotoğrafını sosyal medya hesabında yayınladı. Bu paylaşım, futbolseverlerin dikkatini çekti ve gündem oluşturdu.