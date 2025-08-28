Haberler

Benfica, Fenerbahçe’yi 1-0 Yendi

BENFİCA, FENERBAHÇE’Yİ MAĞLUP ETTİ

Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunun rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe’yi 1-0 yenerek gruplara adını yazdırdı. Sarı-lacivertli ekibin hayallerini sona erdiren gol, transfer görüşmeleri süren Kerem Aktürkoğlu’ndan geldi. Milli futbolcu bu golle sadece takımına turu kazandırmakla kalmadı, aynı zamanda Türk futbol tarihine de adını yazdırdı.

KEREM AKTÜRKOĞLU TARİHE GEÇTİ

Opta’nın verilerine göre, Aktürkoğlu, Şampiyonlar Ligi tarihine (ön elemeler ve grup aşaması dahil) yabancı bir takım forması giyen bir Türk oyuncunun, bir Türk ekibine gol atan ilk futbolcusu oldu. 25 yaşındaki oyuncu, karşılaşmaya ilk 11’de başladı ve 76. dakikada Schjelderup ile yer değiştirdi. Benfica taraftarlarının büyük beğenisini kazanan Kerem’in bu başarılı performansı, Fenerbahçe cephesinde ise hüzünle karşılandı.

Samsun’da trafik kazasında 4 yaralı

Çarşamba ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu gerçekleşen trafik kazasında bir çocuk dahil dört kişi yaralandı ve hastaneye sevk edildi.
Bursa Valiliği, Yangınla Mücadelede Devam Ediyor

Bursa Valiliği, Yenişehir'deki orman yangınına 5 helikopter, 4 uçak ve 718 personelin katıldığı bir müdahale gerçekleştirdiğini bildirdi.

