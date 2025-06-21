Benfica, FIFA KD K Kupası’nda Auckland’ı yendi

BENFICA’A MUHTEŞEM ZAFER

Benfica, FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda Auckland ile karşı karşıya geldi. Portekiz temsilcisi, Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü’nün ilk 11’de sahaya çıktığı mücadelede Avustralya ekibini 6-0 gibi etkileyici bir skorla mağlup etmeyi başardı. Bu maçta Orkun Kökçü, 61. dakikada oyundan alındı ve yerine Renato Sanches girdi. Bir dakika sonra ise Kerem Aktürkoğlu, yerini Schjelderup’a bıraktı.

ORKUN KÖKÇÜ’NÜN TEPKİSİ OLAY OLDU

24 yaşındaki Orkun Kökçü, oyundan alınırken antrenörü Bruno Lage’ye büyük bir tepki gösterdi. Bu tepkisi, karşılaşmanın en dikkat çekici anlarından biri oldu. Durum üzerine teknik direktör Bruno Lage’nin Orkun’a parmak salladığı görüldü ve bu gerginliğe yol açtı. Maç sonrası Bruno Lage, Orkun’un tepkisiyle ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: “Gördüğüm şey, her zaman profesyonel olmuş bir sporcunun davranışı. Bu tek seferlik bir olay. Hem sahada hem de saha dışında her zaman çok iyi davranış sergiledi. Takıma yardım etme arzusu var. Ben, kim olursa olsun, almam gereken kararları veriyorum. Bunu birden fazla kez kanıtladım. Oyuncunun mevcut durumuna bakıyorum ve kararlarımı sakin bir şekilde veriyorum.”

Bu sözlerle Lage, durumu sakin bir şekilde ele aldığını vurguladı ve oyuncunun profesyonel tavrını ön plana çıkardı.