Benfica Futbolcuları Tartışma Yaşadı

BENFİCA’NIN BAŞARI HEDEFİ

Portekiz ekibi Benfica, milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü ile FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda başarı elde etmeyi amaçlıyor. Aktürkoğlu ve Kökçü, Benfica – Auckland City karşılaşmasına ilk 11’de yer aldı. Maçta yaşanan tartışma, mücadeleye damgasını vurdu. İlk yarı, 1-0 Benfica’nın üstünlüğü ile tamamlandı.

MAÇIN İKİNCİ YARISI GECİKTİ

Benfica – Auckland karşılaşmasının ikinci yarısı, yağmur ve fırtına nedeniyle başlayamadı. Yaklaşık 3 saat süren beklemenin ardından maçın ikinci yarısı için düdük çaldı. Mücadele sonucunda Benfica, rakibini 6-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı.

ORKUN’DAN ŞAŞIRTAN TEPKİ

Benfica forması giymekte olan Orkun Kökçü, Auckland City maçında 62. dakikada oyundan çıkarıldığı esnada teknik direktör Bruno Lage’ye sert bir tepki gösterdi. Aynı şekilde oyundan alınan Kerem Aktürkoğlu, milli futbolcuyu sakinleştirmeye çalıştı. Portekiz basınında, Bruno Lage’nin futbolcularıyla arasının iyi olmadığına dair iddialar yer aldı. C Grubu’nda mücadele eden Boca Juniors, ilk maçında 2-2’lik eşitlikle sahadan ayrıldı. Hem Orkun hem de Kerem, 61. dakikada kenara alındı. Auckland City ise önceki maçında Bayern Münih’e 10-0 mağlup olmuştu.

İLK 11’LER

Benfica: Trubin, Kerem, Aursnes, Barreiro, Carreras, Di Maria, Orkun, Otamendi, Pavlidis, Prestianni, Silva

Auckland City: Garrow, Bell, Bevan, Boxall, den Heijer, Ilich, Lagos, Mitchell, Yoo, Zeb, Zhou Tong