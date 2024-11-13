Benfica, Galatasaray’dan Yunus Akgün’ü İstiyor!

BENFİCA’DAN YENİ TRANSFER HAMLESİ

Portekiz kulübü Benfica, Galatasaray’ın genç yeteneği Yunus Akgün’ü kadrosuna katmak için harekete geçiyor. Önceki günlerde Kerem Aktürkoğlu’nu 12 milyon Euro’ya transfer ederek bu alanda önemli bir adım atan Benfica, milli yıldızını sergilediği başarılı performans sonucunda en az 60 milyon Euro’ya satmayı planlıyor.

YUNUS AKGÜN İÇİN TEKLİF HAZIRLIĞI

Fanatik’in haberine göre, Benfica, genç yıldız Yunus Akgün’ün yükselişini dikkatle izliyor. Kulüp, Akgün için Galatasaray’a 15-20 milyon Euro aralığında bir teklif sunmayı planlıyor. Bu transferin nasıl sonuçlanacağı futbol camiasında merakla bekleniyor.