Benfica, Galatasaray’dan Yunus Akgün’ü İstiyor

BENFICA GALATASARAY’IN YILDIZINA GÖZÜNÜ DİKTİ

Portekiz temsilcisi Benfica, Galatasaray’ın milli futbolcusu Yunus Akgün’ü kadrosuna katmak için harekete geçmek istiyor. Daha önce Kerem Aktürkoğlu’nu 12 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer eden Benfica, bu oyuncunun etkileyici performansı sonrası en az 60 milyon Euro’ya satmayı hedefliyor. Şimdi ise hedeflerinde Yunus Akgün yer alıyor.

BENFICA YUNUS AKGÜN İÇİN TEKLİF PLANLIYOR

Fanatik’te yer alan habere göre Benfica, genç yeteneğin gösterdiği başarılı performansı yakından izliyor. Benfica’nın Yunus Akgün için Galatasaray’a 15-20 milyon Euro aralığında bir teklif yapmayı planladığı bildiriliyor. Bu gelişme, Galatasaray camiasında dikkatle izleniyor.