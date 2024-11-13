Benfica, Galatasaraylı Yıldız İçin Teklif Yapacak

BENFİCA YENİ HEDEFİNİ BELİRLEDİ

Portekiz temsilcisi Benfica, Galatasaray’ın milli futbolcusu Yunus Akgün’ü kadrosuna katmak için harekete geçmek istiyor. Önceki transfer dönemi içinde Kerem Aktürkoğlu’nu 12 milyon Euro karşılığında alarak önemli bir adım atan Benfica, bu oyuncunun gösterdiği etkileyici performans neticesinde, onu en az 60 milyon Euro’ya satmayı planlıyor.

YUNUS AKGÜN İÇİN TEKLİF HAZIRLIĞI

Fanatik’te yer alan bilgilere göre Benfica, genç yetenek Yunus Akgün’ün kariyerindeki yükselişini dikkatle izliyor. Bu doğrultuda Galatasaray’a 15 ila 20 milyon Euro arasında bir teklif yapmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Benfica’nın, Yunus Akgün için yapacağı teklif, milli futbolcunun gelecekteki potansiyeli açısından bekleniyor.