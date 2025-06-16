Benfica İlk Maçında Boca Juniors’la Karşılaşacak

BENFİCA’NIN İLK MAÇI

FIFA Kulüpler Dünya Kupası kapsamında Benfica, turnuvadaki ilk karşılaşmasına çıkıyor. Milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü’nün formasını giydiği Portekiz temsilcisi, bu kritik maçta Arjantin kulübü Boca Juniors ile karşılaşacak.

BOCA JUNIORS HAKKINDAKİ BİLGİLER

Boca Juniors, Arjantin’in köklü spor kulüplerinden biri olarak 3 Nisan 1905’te Esteban Baglietto, Alfredo Scarpatti, Santiago Sana ve Juan-Teodoro Farenga kardeşler tarafından kurulmuştur. Takım, La Boca, Buenos Aires’ten temsilini alıyor ve Arjantin Premier Ligi’nde mücadele ediyor. Kulüp, başlangıçta siyah-beyaz renklere sahipken, 1911 yılında yaşanan bir olay sonucunda sarı-lacivert renklere geçiş yapmıştır. Kulüp, ünlü futbolcu Diego Maradona’nın da formasını giydiği bir takımdır ve ezeli rakibi River Plate ile olan rekabetiyle tanınmaktadır. Böylelikle, Boca Juniors uluslararası futbolda da öne çıkan üç kulüpten biridir ve dünya şampiyonu unvanına sahiptir.