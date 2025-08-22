Benfica, Kerem’i Takımda Tutma Kararı Aldı

FENERBAHÇE’NİN TEKLİFİ REDDEDİLDİ

Portekiz’in önde gelen kulüplerinden Benfica’da, Fenerbahçe’nin transfer etmek istediği Kerem Aktürkoğlu ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. O Jogo’da yer alan habere göre, Fenerbahçe’nin Kerem Aktürkoğlu için sunduğu 22.5 + 2.5 milyon euro’luk teklif reddedildi ve Benfica, yıldız oyuncuyu kadrosunda tutma kararı aldı. Bu çerçevede, Kerem’i tekrar kazanmak isteyen Benfica, 26 yaşındaki futbolcunun maaşını artırma kararı aldı. Kulübün, Kerem ile yeni bir sözleşme imzalayacağı bildirildi.

Habere göre, milli oyuncunun mevcut brüt maaşı 2.8 milyon euro olup, bu tutarın önemli ölçüde yükseleceği ve sözleşmesinin 2029 yılına kadar uzatılacağı belirtildi. Benfica’nın, Kerem’in kulübüyle yeni bir anlaşmaya yönelik çalışmalara başladığı ifade ediliyor.

TEKNİK DİREKTÖRÜN AÇIKLAMALARI

Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, Tondela maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında Kerem Aktürkoğlu hakkında açıklamalarda bulundu. Lage, “Kerem burada çok mutlu, kendini Benfica’ya tamamen adamış durumda. Öyle olmasaydı, sezona Fenerbahçe’ye karşı gösterdiği performans ve bu başlangıcı yakalayamazdı. Kerem Aktürkoğlu için bir teklif var ve bu teklif de Başkan Rui Costa’nın elinde ancak Kerem aklı, bedeni ve ruhuyla hazır bir şekilde maçları kazanmamıza yardımcı olmak istiyor.” ifadelerini kullandı.