Benfica, Kerem İçin 22.5 Milyon Anlaştı

BENFİCA KEREM AKTÜRKOĞLU İÇİN ANLAŞMA SAĞLADI

Portekiz kulübü Benfica, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nun transferi için Fenerbahçe ile 22 milyon 500 bin Euro bonservis bedeline prensipte anlaştığını açıkladı. Benfica’nın resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, “Sport Lisboa e Benfica-Futebol, SAD, oyuncu Kerem Aktürkoğlu’nun sportif haklarının satışı konusunda Türkiye’den Fenerbahçe ile prensipte anlaşmaya vardığını duyurdu” ifadelerine yer verildi.

TRANSFERİN DEĞERİ 25 MİLYON EUROYA ULAŞABİLİR

Açıklamada, “Söz konusu anlaşma, prensip olarak oyuncunun sportif haklarının 22 milyon 500 bin Euro tutarında ve hedeflere bağlı değişken bir ücret karşılığında kesin olarak devredilmesini öngörmektedir. Bu da transferin toplam değerinin 25 milyon Euro tutarına ulaşabileceği anlamına gelmektedir. Ayrıca Galatasaray’ın rüçhan hakkı bulunduğu için bu şartlar kendisine daha önceden bildirilmiştir” denildi.