Benfica, Kerem İçin 22.5 Milyon Anlaştı

BENFİCA KEREM AKTÜRKOĞLU İÇİN ANLAŞMA SAĞLADI

Portekiz kulübü Benfica, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nun transferi için Fenerbahçe ile 22 milyon 500 bin Euro bonservis bedeline prensipte anlaştığını açıkladı. Benfica’nın resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, “Sport Lisboa e Benfica-Futebol, SAD, oyuncu Kerem Aktürkoğlu’nun sportif haklarının satışı konusunda Türkiye’den Fenerbahçe ile prensipte anlaşmaya vardığını duyurdu” ifadelerine yer verildi.

TRANSFERİN DEĞERİ 25 MİLYON EUROYA ULAŞABİLİR

Açıklamada, “Söz konusu anlaşma, prensip olarak oyuncunun sportif haklarının 22 milyon 500 bin Euro tutarında ve hedeflere bağlı değişken bir ücret karşılığında kesin olarak devredilmesini öngörmektedir. Bu da transferin toplam değerinin 25 milyon Euro tutarına ulaşabileceği anlamına gelmektedir. Ayrıca Galatasaray’ın rüçhan hakkı bulunduğu için bu şartlar kendisine daha önceden bildirilmiştir” denildi.

Diyarbakır’da Trafik Kazası Olmuştu

Diyarbakır'da 17 yaşındaki Kübra Sofioğlu'nun ölümüne yol açan trafik kazasında ehliyetsiz sürücü C.G. için 3 ila 9 yıl hapis cezası isteniyor.
Aydın’da Tarla Günü Kutlandı

Germencik'te gerçekleştirilen Tarla Günü'nde, yüksek verim ve dayanıklılığı ile dikkat çeken sorgum sudan otu melezi hasat edildi. 190 üreticiye tohum dağıtımı yapıldı.

