Benfica, Kerem’in Fenerbahçe’ye Transferini Duyurdu

BENFİCA KEREM AKTÜRKOĞLU’NUN TRANSFERİ İÇİN ANLAŞMA SAĞLADI

Portekiz’in önde gelen kulüplerinden Benfica, 26 yaşındaki milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu’nun Fenerbahçe’ye transferi konusunda anlaştığını duyurdu. Yapılan açıklamada, Fenerbahçe ile ön anlaşmanın sağlandığı ve “Galatasaray’ın ön alım hakkı vardır, bilgilendirilmiştir.” ifadesi kullanıldı.

TRANSFER DETAYLARI VE KONUŞULAN RAKAMLAR

Açıklamada “Fenerbahçe Kulübü ile Kerem Aktürkoğlu’nun transferi konusunda bir ön anlaşmaya varılmıştır. Söz konusu anlaşma, 22.5 milyon Euro tutarında kesin transferin yanı sıra hedeflere bağlı değişken bir ücretin eklenmesini gerektiriyor. Bu nedenle, transferin toplam tutarının 25 milyon Euro’ya kadar ulaşması bekleniyor.” denildi. Ayrıca, Galatasaray’ın ön alım hakkı olduğu için bu konu hakkında bilgilendirildiğine de dikkat çekildi.

GALATASARAY’IN TUTUMU

Açıklamada, Benfica’nın Galatasaray’a yaptığı bildirimin önemli olduğu vurgulandı. Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray’a bir bildirim gönderildiği, ancak milli oyuncunun Galatasaray’a dönmeyi reddettiği aktarıldı. Bu gelişmeler ışığında, Sarı-kırmızılıların Kerem’in transferi için herhangi bir girişimde bulunmadığı ifade edildi.