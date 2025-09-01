Benfica, Kerem’in Yerini Dodi İle Doldurdu

TRANSFERDE ÖNEMLİ ADIM

Portekiz’in Benfica kulübü, transfer döneminin final gününde hücum hattına önemli bir takviye yapıyor. Kerem Aktürkoğlu’nun Fenerbahçe’ye transferinin ardından ortaya çıkan boş kanat pozisyonu için İspanya’dan çözüm sağlanıyor. Abola’nın haberine göre, Benfica, İspanya’nın Sevilla ekibinde mücadele eden Dodi Lukebakio’nun transferini tamamlamak üzere.

SAĞLIK KONTROLÜ VE SÖZLEŞME

Belçikalı kanat oyuncusunun bugün sağlık kontrolünden geçeceği ve Portekiz kulübü ile 5 yıllık bir sözleşme imzalayacağı ifade ediliyor.

ANLAŞMA ŞARTLARI

Haberde, Benfica ile Sevilla’nın 27 yaşındaki futbolcu için 20 milyon euro bonservis ücreti ve ek olarak 4 milyon euro bonus konusunda anlaştığı öne sürülüyor.