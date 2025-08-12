Haberler

Benfica Nice’i 2-0 Yendi

BENFİCA GEÇİTİ GEÇTİ

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Benfica, Nice ile karşılaştı. Estadio da Luz’da gerçekleştirilen mücadelede Benfica, 2-0’lık galibiyetle sahadan ayrıldı. Benfica’nın gollerini, 18. dakikada Fredrik Aursnes ve 27. dakikada Andreas Schjelderup attı.

TOTAL SKORDA ÜSTÜNLÜK KAZANDI

İlk maçı da deplasmanda 2-0’lık skorla kazanan Benfica, toplamda 4-0’lık üstünlük sağlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi’nde play-off turuna yükseldi ve Fenerbahçe’nin rakibi oldu. İki takım arasındaki karşılaşmalar, 19/20 Ağustos ve 26/27 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

KEREM AKTÜRKBOĞLU’NUN DURUMU

Benfica’da maçın 84. dakikasında oyuna giren Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe’ye transfer olması durumunda, 3. turda forma giydiği için Benfica ile olan eşleşmede şans bulamayacak.

ÖNEMLİ

Haberler

Yahşihan’da Üç Firari Hükümlü Yakalandı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde jandarma, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan 3 firari hükümlüyü yakaladı ve cezaevine gönderdi.
Haberler

Kırıkkale’de Operasyonla M.T.C. Tutuklandı

Kırıkkale'de bir hastane çalışanı, doktorların hesaplarını kullanarak 1998 yeşil reçete düzenlemekten tutuklandı. Uyuşturucu aparatıyla birlikte cezaevine gönderildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.