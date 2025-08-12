Benfica Nice’i 2-0 Yendi

BENFİCA GEÇİTİ GEÇTİ

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Benfica, Nice ile karşılaştı. Estadio da Luz’da gerçekleştirilen mücadelede Benfica, 2-0’lık galibiyetle sahadan ayrıldı. Benfica’nın gollerini, 18. dakikada Fredrik Aursnes ve 27. dakikada Andreas Schjelderup attı.

TOTAL SKORDA ÜSTÜNLÜK KAZANDI

İlk maçı da deplasmanda 2-0’lık skorla kazanan Benfica, toplamda 4-0’lık üstünlük sağlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi’nde play-off turuna yükseldi ve Fenerbahçe’nin rakibi oldu. İki takım arasındaki karşılaşmalar, 19/20 Ağustos ve 26/27 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

KEREM AKTÜRKBOĞLU’NUN DURUMU

Benfica’da maçın 84. dakikasında oyuna giren Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe’ye transfer olması durumunda, 3. turda forma giydiği için Benfica ile olan eşleşmede şans bulamayacak.