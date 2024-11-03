“Benfica’nın Galibiyeti Kerem’le Geldi!”

PORTO RİK SÜPER LİGİ’NDE KEREM AKTÜRKOĞLU’NUN ŞOWU

Portekiz Süper Ligi’nin 10. haftasında, Kerem Aktürkoğlu’nun 2 asistle ön plana çıktığı mücadelede Benfica, Farense’yi 2-1 yeniyor. Benfica, deplasmanda oynadığı bu karşılaşmada, 21. dakikada Alvaro Carreras ve 54. dakikada Vangelis Pavlidis’in golleriyle galip geliyor. Ev sahibi Farense’nin tek golü ise 15. dakikada Darío Poveda’dan geliyor.

BENFİCA’DA PUAN DURUMU DEĞİŞİYOR

Benfica’da Kerem Aktürkoğlu, 76 dakika boyunca sahada kalıyor ve Orkun Kökçü, 90+1’de oyundan çıkıyor. Bu galibiyetle Benfica’nın puanı 22’ye yükseliyor ve üçüncü sırada yer alıyor. Farense ise 4 puanla son sırada kalıyor.

KEREM AKTÜRKOĞLU’NUN GOL KATKISI ARTARAK DEVAM EDİYOR

Benfica formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi ve Portekiz Ligi’nde toplamda 8 gole ulaşan Kerem Aktürkoğlu, Farense karşısındaki 2 asistle birlikte toplam asist sayısını 4’e çıkarıyor. Kerem, Portekiz Ligi’nde Santa Clara ve Gil Vicente’ye birer gol atarken, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ise Kızılyıldız, Atletico Madrid ve Feyenoord’a birer gol gönderiyor. 26 yaşındaki oyuncu, Rio Ave ağlarına ise 3 golle dikkat çekiyor ve ligde yalnızca Boavista’ya gol atamamış oluyor.