Benfica-Real Madrid Maçında Mourinho’nun Duygu Dolu Açıklamaları

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi’ndeki Real Madrid mücadelesi öncesi açıklamalarda bulundu. Bu akşam 23.00’te sahaya çıkacak olan Arda Güler’li Madrid’e bir kez daha rakip olacak olan Mourinho, “Real Madrid’den kovulmadan ayrılan az sayıdaki teknik direktörden biriyim” dedi.

BAŞKANLA KONUŞMASI

Mourinho sözlerine devam ederek, “Ayrıldığım gün başkan bana ‘Zor olanı başardın, şimdi kolay olana geçiyorsun’ dedi. Sonrasında kazandığım tüm Şampiyonlar Ligi maçları bana mutluluk getirdi. Florentino Perez ile hala aramız iyi. En son Benfica’ya imza attığım gün bana mesaj attı. ‘Yeniden üst seviye bir takımda olmana sevindim’ dedi. Ben sonsuza dek bir Madrid taraftarı olacağım. Bu bağ asla sona ermeyecek” şeklinde ifadelerde bulundu.

MUCİZE MAÇTAN DAKİKALAR

Geçtiğimiz ocak ayında UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasının 8. ve son hafta maçında Portekiz ekibi Benfica ile İspanyol devi Real Madrid karşı karşıya geldi. Estadio da Luz’da oynanan mücadelede, teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki Benfica 4-2’lik galibiyet elde etti. Benfica, bu maçta tarihi bir başarıya imza atarak 90+8’de kazanılan serbest vuruşta Aursnes’in ceza sahasına ortası ve kaleci Trubin’in gol katkısıyla skoru 4-2’ye getirdi. Benfica, Şampiyonlar Ligi’nde adını ilk 24’e yazdırmak için 1 gole ihtiyaç duyuyordu ve bu son maçlarda mucize olarak değerlendirilen şanslarını değerlendirip son 24 takım arasına kalmayı başardı. Real Madrid ise 15 puanla ilk 8’in dışına çıkarak 9. sırada yer aldı.

Maç sonrasında konuşan Mourinho, “Antonio Silva ve Ivanovic’i oyuna aldığımda, 3-2’nin yeterli olup olmayacağını hiç bilmiyordum. Onları skoru korumak için oyuna almıştım ama skorun yetersiz olduğunu anladığımızda, Nico’yu öne gönderdim. Faul olduğunda Trubin’e ceza sahasına gitmesini, Dahl’a ise orta sahada kalmasını söyledim. Luz’da tarihi bir gece yaşandı” dedi. Mourinho, konuşmasına şöyle devam etti: “Tek istediğim artık biraz saygı! Sakin olun, Benfica yine yenilecektir ve beni o zaman öldürürsünüz. Şu an tek isteğim biraz saygı… Son dakikada kazanmak ya da kaybetmek daha önce de başıma gelmişti ama bu durumda kazanıyorsunuz ama yetmiyor; sonra yeter sanıyorsunuz ama yetmiyor ve değişiklik yapıp risk almanız gerekiyor. Son dakikada 3-3 de olabilirdi ve elenebilirdik. Real’i yenmek her zaman önemli bir anlam taşır ama o anda elimizden gelenin en iyisini yapmalıydık.”