Benfica, Rio Ave’yi 3-2 Yendi

İKİ MİLLİ FUTBOLCU GALİBİYETTE BAŞROL OYNADI

Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu’nun formasını giydiği Benfica, Portekiz Premier Ligi’nin 26. haftasında Demir Ege Tıknaz’ın takımı Rio Ave’ye konuk oldu. Karşılaşmayı kazanan taraf 3-2’lik skorla konuk takım oldu. Hem Kerem hem de Orkun, 1’er golle takımlarının galibiyetine büyük katkı sağladı. Benfica’nın galibiyetine yönelik atılan gollerin ilki 30. dakikada Orkun Kökçü’den geldi. Orkun, ceza sahası dışından mükemmel bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi. Konuk ekip, 53. dakikada Pavlidis’in penaltı golü ile skoru 2-0’lara taşıdı.

Rio Ave, 64. dakikada Brandon Aguilera’nın golü ile farkı 1’e indirirken, Orkun Kökçü, 74. dakikada Renato Sanchez ile değişikliği yaşadı. Bu değişimin üzerinden yalnızca 1 dakika geçmeden 75. dakikada Clayton, Rio Ave için eşitliği sağladı. Yedek kulübesinde bulunan Kerem Aktürkoğlu, 74. dakikada Zeki Amdouni’nin yerine oyuna girdi ve 80. dakikada yaptığı vuruşla Benfica’ya zaferi getiren golü kaydetti.

PUAN DURUMU VE GELECEK MAÇLAR

Diğer milli futbolcumuz Demir Ege Tıknaz, Rio Ave’de maça ilk 11’de başladı ve 73 dakikada sahada kaldı. Bu sonuçla Benfica, 1 maçı eksik olmasına rağmen puanını 59’a çıkararak, lider Sporting’in 3 puan gerisinde ikinci sıradaki konumunu korudu. Rio Ave ise 29 puanda kaldı. Portekiz Premier Lig’in bir sonraki haftasında Benfica, Gil Vicente deplasmanına giderken, Rio Ave, Casa Pia’ya konuk olacak.