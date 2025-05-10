Benfica, Sporting’i Konuk Etti

PORTUGAL PREMIER LİGİ’NDE ŞAMPİYONLUK YARIŞI

Portekiz Premier Ligi’nin 33’üncü haftasında, şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyen bir karşılaşma gerçekleşti. Benfica, evinde Sporting’i ağırladı. İki ekip, sezonun son iki haftasına 78 puanla ilk iki sırada girdi. Estadio Luz’da oynanan karşılaşmada, Benfica forması giyen milli oyuncular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü maçta ilk 11’de yer aldı.

MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI

Karşılaşmanın 4’üncü dakikasında, konuk takım Sporting, Trincao’nun attığı golle öne geçti. Benfica, bu gole 63’üncü dakikada milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nun attığı golle cevap verdi. Bu sonuçla Benfica, şampiyonluk umutlarını son haftaya taşımayı başardı. Kerem, takımdaki tek golü atan isim olarak 84’üncü dakikada yerini Dahl’a bıraktı; Orkun Kökçü ise maçı 90 dakika boyunca oynadı. Bu sonuçla her iki takım da puanını 79’a çıkardı. Sezonun ilk yarısındaki maçta rakibini yenen Sporting, son haftaya avantajlı bir şekilde girdi.

SON HAFTA MAÇLARI

Portekiz Ligi’nde şampiyonun belirleneceği son haftada, Benfica deplasmanda Braga’ya karşı mücadele edecek. Sporting ise evinde Guimarães’i konuk edecek. Ayrıca, sezon başında Galatasaray’da forma giyen Kerem Aktürkoğlu, transferin son günü Benfica’ya katılmasının ardından burada çıktığı 46 maçta 15 gol ve 10 asistlik bir performans sergiledi. Milli futbolcu Orkun Kökçü ise Benfica formasıyla 48 maçta 11 gol atıp, 8 asist yaptı.