Benfica, Sporting’le 1-1 berabere kaldı

BENFİCA VE SPORTİNG’İN KRİTİK MAÇINDA EŞİTLİK

Portekiz Ligi’nin 33. haftasında şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyen bir karşılaşma yaşandı. Benfica, sahasında Sporting’i ağırladı. Estadio da Luz’da gerçekleştirilen bu maç 1-1’lik sonuçla tamamlandı.

İLK YARIDA SPORTİNG’İN ÜSTÜNLÜĞÜ

Karşılaşmaya hızlı başlayan Sporting, 4. dakikada Francisco Trincao’nun golüyle öne geçerek ilk yarıyı üstün tamamladı. Ancak, ikinci yarıda Benfica’nın baskılarını artırmasıyla maçın kaderi değişti. Kerem Aktürkoğlu, 63. dakikada attığı golle takımını şampiyonluk yarışında tutmayı başardı. Kerem, maçı 84 dakika oynarken, Orkun Kökçü ise 90 dakika sahada kaldı.

SONUÇ VE ŞAMPİYONLUK YARIŞI

Bu sonuç, her iki takımın da puanını 79’a çıkardı ve şampiyonluk mücadelesini son haftaya taşıdı. Sporting, son maçında galip gelmesi durumunda, Benfica’nın sonucuna bakmaksızın şampiyonluğu elde edecek. Benfica’nın ise şampiyon olabilmesi için Sporting’in puan kaybetmesi gerekiyor. Ligin son haftasında Benfica, Braga ile oynarken, Sporting ise sahasında Vitoria’yı ağırlayacak.