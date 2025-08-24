Benfica, Tondela’yı 3-0 Yendi

BENFİCA’NIN MAÇINDAKİ PERFORMANS

Kerem Aktürkoğlu’nun formasını giydiği Benfica, Portekiz ligi mücadelesinde Tondela’yı 3-0 mağlup etti. Fenerbahçe’ye transferi konuşulan milli futbolcu, yedek olarak başladığı karşılaşmanın 67. dakikasında oyuna katıldı.

KEREM’İN MAÇ SIRASINDAKİ DAVRANIŞLARI

Portekiz basını, maç sonrasında Kerem Aktürkoğlu hakkında dikkat çeken yorumlar yaptı. Başarılı futbolcunun maç boyunca oldukça sinirli olduğu gözlemlendi. Ancak Benfica, bu değerlendirmelere anında yanıt vererek, “Aktürkoğlu çok sinirliydi” ifadesini kullandı. Kulüp, milli futbolcunun maça girerken gülümsediği anları da paylaştı.

TARAFTAR TEPKİ GÖSTERDİ

Benfica’nın bu paylaşımı, taraftarların tepkisini çekti. Bir taraftarın “Utanç verici, admin 14 yaşında mı?” gibi yorumları dikkat çekerek, kulübün sosyal medya yönetimini eleştirdi.