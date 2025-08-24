Haberler

Benfica, Tondela’yı 3-0 Yendi

BENFİCA’NIN MAÇINDAKİ PERFORMANS

Kerem Aktürkoğlu’nun formasını giydiği Benfica, Portekiz ligi mücadelesinde Tondela’yı 3-0 mağlup etti. Fenerbahçe’ye transferi konuşulan milli futbolcu, yedek olarak başladığı karşılaşmanın 67. dakikasında oyuna katıldı.

KEREM’İN MAÇ SIRASINDAKİ DAVRANIŞLARI

Portekiz basını, maç sonrasında Kerem Aktürkoğlu hakkında dikkat çeken yorumlar yaptı. Başarılı futbolcunun maç boyunca oldukça sinirli olduğu gözlemlendi. Ancak Benfica, bu değerlendirmelere anında yanıt vererek, “Aktürkoğlu çok sinirliydi” ifadesini kullandı. Kulüp, milli futbolcunun maça girerken gülümsediği anları da paylaştı.

TARAFTAR TEPKİ GÖSTERDİ

Benfica’nın bu paylaşımı, taraftarların tepkisini çekti. Bir taraftarın “Utanç verici, admin 14 yaşında mı?” gibi yorumları dikkat çekerek, kulübün sosyal medya yönetimini eleştirdi.

ÖNEMLİ

Haberler

Demre’de Düşen Kişi Hastaneye Gönderildi

Demre'de 60 yaşındaki E.D.'nin ayağı kırıldı. Sahil güvenlik ekipleri, kadını deniz yoluyla hastaneye taşıdı.
Haberler

Moskova’da Oyuncak Mağazası Patladı

Moskova'daki bir oyuncak mağazasında gaz tüpü patlaması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi. Olayın ardından bina güvenlik nedeni ile tahliye edildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.