Benfica, Türk Yıldızlarıyla Galip Geldi

KAZANILAN MAÇTA TÜRK FUTBOLCULARI ÖNE ÇIKTI

Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü’nün formasını giydiği Benfica, Portekiz Premier Ligi’nin 26. hafta karşılaşmasında K Demir Ege Tıknaz’ın yönettiği Rio Ave’ye konuk oldu. Maç, Dos Arcos Stadı’nda gerçekleşti ve 3-2’lik skorla misafir takımın galibiyetiyle sona erdi. Her iki milli futbolcu, attıkları gollerle zaferin mimarları olmayı başardı. Orkun ve Kerem’in performansı, Portekiz spor medyasında geniş yankı buldu.

PORTİKİZ BASININDAN ÖVGÜLER

A Bola Gazetesi, Orkun Kökçü’yü “maçın adamı” seçti ve “30. dakikada 25 metreden attığı gol, Osmanlı’nın en güzel lezzeti ‘baklava’yı andırıyor, kusursuz bir teknikle geldi. Sadece gol atmakla kalmadı, topu geri almakta tereddüt etmedi ve takım arkadaşlarıyla koordinasyonu sağlayarak oyunun akışını kontrol etti” ifadelerine yer verdi. Gazete, Kerem Aktürkoğlu için de “İyi bir teknik performans sergiledi ve Benfica’nın galibiyet golünü atarak kahraman oldu, maça güçlü bir motivasyonda çıktı” sözlerini kullandı.

Record Gazetesi, “Türkler Kartal’ın iştahını doyurdu” başlığı altında milli futbolcuların performansını değerlendirerek “Ramazan ayının ortasında, Kökçü güzel bir golle skoru açtı ve Florentino’nun hatasına Aktürkoğlu’nun etkili oyunu ile tepki gösteren takımın kontrolüne katkı sağladı” açıklamasını yaptı. Diario de Noticias ise “Kolay görünüyordu, karmaşıklaştı ama sonra Türk büyüsü sahneye çıktı” başlığıyla kazanan Benfica’nın maçını değerlendirirken “Rio Ave karşısında 2-0 önde olan Benfica, Florentino’nun hatasıyla beraberlik golünü yedi, ancak Aktürkoğlu yedek kulübesinden oyuna girerek takımına galibiyeti getirdi. Türk futbolcu, harika bir vuruşla Benfica’yı yeniden öne geçirdi” yorumunu paylaştı. O Jogo ise “Kökçü koordine ediyor, Aktürkoğlu çözüyor” başlığıyla maçı aktardı.