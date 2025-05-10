Benfica Ve Sporting Beraberlikte Kaldı

PORTEKİZ PREMIER LİG’DE ŞAMPİYONLUK YARIŞI SONA YAKLAŞIYOR

Portekiz Premier Lig’in 33. haftasında, aynı puana sahip olan Benfica, sahasında Sporting ile oynadığı karşılaşmada 1-1 berabere kalıyor. Bu sonuçla birlikte, şampiyonluk kupasının sahibinin belirlenmesi son haftaya kalıyor. Luz Stadı’nda gerçekleştirilen bu maçta Benfica ile Sporting karşı karşıya geldi.

Benfica’da milli futbolcular arasında yer alan Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, maça ilk 11’de başlayarak takımlarını destekliyor. Konuk ekip Sporting, 4. dakikada Francisco Trincao’nun attığı golle öne geçmesini sağlıyor ve ilk yarı bu skorla tamamlanıyor. 63. dakikada sahneye çıkan Kerem Aktürkoğlu, attığı golle durumu 1-1’e getiriyor. Maçın ilerleyen bölümlerinde her iki takımın atak girişimleri sonuçsuz kalıyor ve karşılaşma 1-1 eşitlikle sona eriyor. Böylece şampiyonluk yarışı son haftaya taşınıyor.

SON HAFTADA KRİTİK MAÇLAR

34. haftada 79 puana sahip olan Benfica, Braga deplasmanına çıkacak. Sporti̇ng ise aynı puanı taşıyarak Vitória Guimarães’i konuk edecek. Her iki takım için de kritik bir karşılaşma olacak ve şampiyonluk yarışı burada sonuçlanacak.