Bengisu Avcı, Türk gençliğine ilham veriyor

BENGİSU AVCI’NIN TARİHİ YOLCULUĞU

Ocean’s 7 parkurlarını tamamlayan ilk Türk sporcu olan milli yüzücü Bengisu Avcı, İstanbul’da düzenlenen basın toplantısında hayatına damga vuran bu tarihi yolculuğunu anlattı. Çok sayıda basın mensubunun katıldığı toplantıda açılış konuşmasını yapan AXA Türkiye CEO’su Yavuz Ölken, Avcı’nın başarısının Türk gençliğine ilham kaynağı olduğunu dile getirdi. Ölken, “Türkiye’nin gururu, cesaretin örneği, birçoğumuzun hayal bile edemeyeceği tutkuyla 7 okyanustaki 7 kanalı geçen tek Türk kadın sporcusunu burada ağırlıyoruz. Türk gençliğine örnek bir gencimizi tanıdık. En önemlisi bu” diyerek mutluluğunu belirtti. Ayrıca, Avcı’nın başarılı geçişleri sırasında doğa ile mücadele ettiğini vurguladı.

AVCI’NIN HEDEFİ VE İNANCINI PAYLAŞMASI

Bengisu Avcı, yedi yıl süren mücadelesinin ardından hedeflerine ulaştığını ifade etti. “2017’de bu yola çıktığımda ilk hedefim Türk kadınına ilham vermek, Türk kadının gücünü göstermek ve yaptığım tüm geçişleri bir sosyal farkındalık projesine dönüştürmekti. Bugün bunu başardık.” diyen Avcı, bu başarıyı yalnızca kendisinin değil, birlikte başardıkları bir süreç olarak nitelendirdi. “İlk Türk olarak öncülük etmek ve okyanusta bir iz bırakmak benim için çok önemliydi. Ardımdan sporcuları yetiştirmeye de devam edeceğim” diye belirtti.

ZORLUKLARA RAĞMEN BAŞARIYA ULAŞMAK

Avcı, başarı yolculuğu sırasında Atatürk’ün “Başarı, başaracağım diye yola çıkıp başardım diyebilenindir” sözünü anımsatarak ilerlediklerini aktardı. “Yönümüz bir keresinde okyanusa bakıyordu. Kaptan, ‘Devam etmeyeceğiz’ dedi. Ancak biz o yüzde 5’e güvenerek yolumuza devam ettik.” diyerek azminin arkasındaki güç kaynağını vurguladı. Ayrıca, yaşadığı en büyük sıkıntılardan birinin finansman olduğuna da dikkat çekti.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE DİKKAT ÇEKİYOR

Milli yüzücü, iklim değişikliğine dair önemli noktalara değindi. “En kolay görebildiğimiz iklim değişikliği müsilajdır. Ama biz müsilajı bile yüzeye çıkınca fark ediyoruz.” diyen Avcı, iklim değişikliğinin su altındaki yaşamı nasıl etkilediğini dikkatlice gözlemlediklerini ifade etti. “Şehir hayatında okyanusu görmek çok zordu.” açıklamasıyla şehir ve okyanus arasındaki bağlantının zorluğuna işaret etti.

MENTAL GÜÇ VE FİZİKSEL GÜÇ

Kuzey Kanalı’ndaki deneyiminden de bahseden Avcı, hipotermi ile mücadele ettiğini aktararak mental gücün önemine dikkat çekti. “Fiziksel antrenman kadar mental antrenman da çok önemli. Çünkü bu şekilde kazanabiliriz.” diyerek, başarı için yalnızca fiziksel gücün yeterli olmadığını vurguladı. Avcı, Japonya parkurunda iki erkek yüzücünün yarıda bıraktığını belirterek, “Onlar fiziksel olarak benden iyi durumdaydılar fakat mentalde güçlü değillerdi.” ifadesiyle mental özgüvenin sporla bağlantısını ortaya koydu.