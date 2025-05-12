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Bengkulu’da Tekne Battı, 7 Ölü

ENDONEZYA’DA TRAJİK TEKNE KAZASI

Endonezya’nın Bengkulu eyaletinde yaşanan bir tekne kazasında 7 turist hayatını kaybetti, 34 kişi ise yaralandı. Eyaletin arama ve kurtarma ofisi başkanı Muslikun Sodik, olayın dün saat 16.30 sularında yaşandığını açıkladı. Sodik, kazanın Tikus Adası’ndan Bengkulu kentine dönüş yolunda yaşandığını, teknenin toplam 98 yerli turist ve 6 mürettebat taşıdığını belirtti.

ÖLÜ SAYISI VE YARALILARIN DURUMU

Kazanın ardından yapılan arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Olayın ardından hayatını kaybedenlerin sayısı 7’ye yükselirken, yaralılardan bazıları hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, kazanın nedenini araştırmak için inceleme başlattıklarını duyurdu.

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