Bengkulu’da Tekne Battı, 7 Ölü

OLAYIN DETAYLARI

Endonezya’nın Bengkulu bölgesinde gerçekleşen trajik olayda, ahşap bir tekne battı. 7 yerli turistin hayatını kaybettiği ve 34 kişinin de yaralandığı bu kaza, 12 Mayıs tarihinde meydana geldi. Eyaletin arama ve kurtarma ofisi başkanı Muslikun Sodik, olayın pazar günü saat 16.30 sularında olduğunu açıkladı. Pazar gününde 98 yerli turist ve 6 mürettebatın bulunduğu tekne, Tikus Adası’ndan Bengkulu kentine dönerken battı.

TEKNENİN DURUMU

Muslikun Sodik, “Tekne, Bengkulu’ya yaklaşırken kötü hava koşulları yüzünden motor arızası yaşamış. Şiddetli rüzgara ve yüksek dalgalara maruz kalan tekne kayalığa çarpmış ve su alarak batmış” sözleriyle kazanın sebebini aktardı. Kazada hayatını kaybedenlerin yanı sıra, 15 yaralı RSHD Bengkulu’ya, 19 kişi ise eyaletteki Bhayangkara Polis Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayın ardından yetkililer arama kurtarma çalışmaları için seferber oldu.