“Benimle İlgili İftiralar Midemi Bulandırıyor.”

KULÜP HAKKINDA GÖRÜŞLERİ

Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı, katıldığı televizyon programında güncel konularla ilgili görüşlerini paylaştı. Ilıcalı, sezon değerlendirmesi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray, yabancı hakem, VAR, Dzeko ve Tadic’in ayrılığı hakkında açıklamalarda bulundu. Ekol TV’de gerçekleştirdiği açıklamalarda, “Bütün takımlar bir amaç için takım kuruyor. Her sene 3 büyüğün hayali gerçekleşmiyor. Şampiyon olamadığımız için üzgünüz. Kahrolduk,” dedi.

HAKEMLER VE ADİL YARIŞMA

Ilıcalı, Türk hakemlerinin önünün kapanacağını düşündüklerini ve yabancı hakem talep ettiklerini belirtti. “Biz de yabancı hakem istemiştik, geldiğinde de mutlu olmuştuk. Garip suçlamalar da olmuştu neden ısrar etmiyorsunuz diye. Biz söyledik. Federasyonunun verdiği bir karar. Yapacak bir şey yok. Her şey adil olsun istedik sezon boyunca, bunu dedikçe saldırıya uğradık. Aynı noktadayız,” açıklamasını yaptı.

Futbolda bir yapı olduğunu düşündüğünü ifade eden Acun Ilıcalı, yabancı hakemlerin gelişiyle bazı olumsuz durumların azaldığını savundu. “Yabancı hakem geldikten sonra bu infialin azaldığını söyledim. Sıra dışı şeyler hep yaşandı. Yabancı hakem geldikten sonraki dönemde dış etkenler olduğunu düşünmüyorum,” dedi. Ayrıca ligin ikinci yarısındaki farkı dikkate alarak, “Yabancı VAR geldikten sonra ofsaytımsılar yok,” şeklinde görüş bildirdi.

PUNAN FARKININ NEDENLERİ

Sezon başından beri yabancı hakem olmasının maç sonuçlarını etkileyip etkilemeyeceği üzerine de konuştu. “Sezon başından beri yabancı hakem olsa çok şey değişirdi. En başından orta hakem yabancı olsa, Fenerbahçe şampiyon olur muydu, puan puana giderdik, ondan sonra ne olurdu bilemem,” diyen Ilıcalı, “8 puanın nedeni hakem hatalarıydı. Bunu da ben söylemiyorum, yabancı hakem getirdik, sorduk, ‘Ben böyle bir şey görmedim’ dedi. Ama ligin son döneminde biz başarısızdık ama puan farkı olmasa ne olurdu bilmiyorum,” ifadesini kullandı. Ilıcalı, “İlk yarıda bir facia vardı, ikinci yarıda yabancı VAR gelmesiyle hakem hataları ciddi bir şekilde azaldı,” diyerek sözlerini tamamladı.