Benin’deki Terör Saldırısını Kınadık

Dışişleri Bakanlığı’nın Açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Benin’in kuzeyinde yapılan terör saldırısını kınadı. Bakanlık, yazılı olarak yaptığı açıklamada “Benin’in kuzeyinde meydana gelen terör saldırısında 50’den fazla Beninli askerin hayatını kaybettiği derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur saldırıyı kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Benin halkına taziyelerimizi sunuyoruz” sözlerine yer verdi.

Hayatını Kaybeden Askerler İçin Taziyeler

Açıklamada, saldırının ardından hayatını kaybeden askerler için duyulan derin üzüntü ifade edilirken, Benin halkının dayanışma içinde olduğu vurgulandı. Bakanlık, bu tür olayların önlenmesi için uluslararası iş birliğinin önemine de dikkat çekti.