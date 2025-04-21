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Benue’de Silahlı Saldırılarda 56 Ölü

ÖLÜ SAYISI ARTTI

Nijerya’nın Benue eyaletinde 15 Nisan’da meydana gelen silahlı saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 56’ya ulaştığı bildiriliyor. Ulusal basındaki içeriklere göre, Benue Valisi Hyacinth Alia, saldırıların gerçekleştiği Otukpo-Akpa bölgesini ziyaret ederek bilgi aldı. Alia, yaptığı açıklamada, saldırılarda yaşamını kaybedenlerin sayısının 56 olduğunu duyurdu.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTTIRILDI

Alia, eyaletteki güvenlik sorunlarının çözülmesi noktasında daha iyi bir anlaşma yapılacağına dair güvence vererek, ayrıca halkı sükunete davet etti. Halkın “kendi başına harekete geçme isteğine” direnmesi gerektiğini vurguladı. Alia, güvenliğin artırıldığını ve bölgeye acil durum hizmetleri ile yardım malzemelerinin ulaştırıldığını ifade etti.

ÇATIŞMALAR SÜREKLİ HALE GELİYOR

15 Nisan’daki saldırılarda, Benue eyaletine bağlı Otukpo-Akpa bölgesine yönelik düzenlenen bu saldırılar, yerel hayvancılık yapan Fulani kabilesi ile çiftçilik yapan diğer kabileler arasında sık sık yaşanan çatışmaların bir parçası olarak görülüyor. Hayvanlarını otlatmak için güney bölgelere göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor. Silahlı çeteler, bu durumlardan faydalanarak saldırılar düzenliyor ve bölge sakinlerini tehdit ediyor.

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