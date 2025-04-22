Benue’de Silahlı Saldırılarda 72 Ölü

Nijerya’nın Benue Eyaleti’nde meydana gelen silahlı saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 72’ye çıktığı bildiriliyor. Benue Valisi Hyacinth Alia, yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin saldırıların gerçekleştiği bölgelere girmesiyle birlikte 12 kişiye daha ulaşıldığını ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan bir kişinin de hayatını kaybettiğini belirtti. Alia, “Bu saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 72’ye yükseldi” ifadelerini kullandı ve hastanelerde çok sayıda yaralının tedavi altında olduğunu kaydetti.

ÜRÜNTÜ VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Alia, artan can kayıplarından duyduğu derin üzüntüyü dile getirerek, “Benue genelinde bu tür saldırıların önüne geçilebilmesi için federal hükümetin güvenlik önlemlerini acilen artırması gerekiyor” dedi. Ayrıca, saldırılar nedeniyle yerinden edilen birçok kişinin, güvenlik güçlerinin bölgeye yerleşmesinin ardından geri dönmeye başladığını da ekledi.

ŞİDDET VE ÇATIŞMALAR

15 Nisan’da Benue eyaletindeki Otukpo-Akpa bölgesine düzenlenen saldırılar, Fulani kabilesi ile tarım yapan bazı kabileler arasında süregelen çatışmaların bir uzantısı olarak değerlendiriliyor. Hayvancılıkla uğraşan Fulaniler, hayvanlarını otlatmak için göç etmek durumunda kalıyor ve çiftçiler, hayvanlarının çalındığına ve kendilerine saldırıldığına dair iddialarda bulunuyor. Silahlı çeteler de bu tür çatışmalardan faydalanarak bölgedeki halkı tehdit eden saldırılarda bulunuyor.