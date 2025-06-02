Benue Eyaletinde 43 Kişi Hayatını Kaybetti

BENUE EYALETİNDEKİ SİLAHLI SALDIRILARIN SONUÇLARI

Nijerya’nın orta kesiminde, Benue eyaletinde gerçekleşen silahlı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 43 olduğu bildiriliyor. Ulusal basında yer alan haberlere göre, Fulani kabilesi çobanları, Benue eyaletinin Gwer West ve Edikwu Akpali bölgelerine saldırılar düzenliyor. Aralarında çocukların bulunduğu 43 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi de yaralanıyor. Bu saldırılarda bazı evler ateşe verilmiş durumda.

ŞİDDET OLAYLARININ ARTAN SEBEPLERİ

Benue eyaletinde, hayvancılıkla uğraşan Fulani kabilesi ile çiftçilik yapan bazı topluluklar arasında zaman zaman ciddi çatışmalar yaşanıyor. Fulani çobanları, 27 Mayıs’ta gerçekleştirdikleri saldırıda eyaletin Gwer West bölgesinde 20 kişinin öldüğünü bildirmişti. Hayvanlarını otlatmak için farklı bölgelere göç eden Fulani kökenliler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

ŞİDDETİN ARTTIĞI BİR ÇATIŞMA ORTAMI

Söz konusu çatışmalardan yararlanan silahlı çeteler de, düzenledikleri saldırılarla bölge halkını tehdit ediyor. Bu durum, Benue eyaletindeki gerginliğin ve şiddetin artmasına neden oluyor.