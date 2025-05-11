Benue Eyaletinde Saldırıda 23 Ölü

23 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Nijerya’nın Benue eyaletinde gerçekleşen silahlı saldırılarda 23 kişi yaşamını yitirdi, birçok kişi ise yaralandı. Kwande Bölge Yetkilisi Dr. Ray Anumve, yerel gazeteye yaptığı açıklamada, hayvancılıkla uğraşan Fulani kabilesi çobanlarının, Kwande bölgesindeki köylere yönelik saldırılar düzenlediğini ifade etti. Anumve, bu saldırılarda aralarında çocukların bulunduğu 23 kişinin öldüğünü ve çok sayıda insanın yaralandığını aktardı.

SALDIRILARDA EVLER KUNDAKLANDI

Ayrıca Anumve, saldırılarda birçok evin ateşe verildiğini ve silahlı kişilerin köylülerin gıda ihtiyaçlarını gasbettiğini de söyledi. Benue eyaletinde Fulani kabilesi ile çiftçilik yapan bazı kabileler arasında zaman zaman sert çatışmalar yaşanıyor. Daha önce, benzer bir saldırıda Nisan ayında Benue eyaletinde 100’e yakın kişi hayatını kaybetmişti.

ÇATIŞMALARIN NEDENİ

Fulaniler, hayvanlarını otlatmak için farklı bölgelere göç ederken, çiftçilerin kendilerine saldırdığını ve hayvanlarını çalmaya çalıştığını iddia ediyor. Ayrıca silahlı çeteler, bu çatışmalardan faydalanarak saldırılar gerçekleştirmekte ve bölgedeki halkı tehdit ediyor.