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Benzersiz 10 Futbol Stadyumu Açıklandı

DÜNYA FUTBOLUNUN EN BEYAZIT STADYUMU

GiveMeSport, futbol tarihindeki eşsiz niteliklere ve özel tasarımlara sahip olan 10 stadyumu sıraladı. Bu listeye Türkiye’den yalnızca bir stadyum 4. sırada yer aldı. Söz konusu listede, Türkiye temsilcisi olarak Bursaspor’un maçlarını oynadığı Timsah Arena bulunuyor.

TÜRKİYE’NİN STADI VE TARİHİ BAŞARILAR

Şu anda 3. Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren yeşil-beyazlı ekip, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor dışında Süper Lig’de şampiyon olmayı başaran tek takım olma özelliği taşıyor. Bu başarı, Timsah Arena’nın dünya çapında tanınmasına katkı sağlıyor.

Dünyanın en benzersiz 10 stadyumunun sıralaması ise şu şekilde gerçekleşti:

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