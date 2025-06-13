Benzin 50 Lirayı Aştı Şehirlerde

AKARYAKIT FİYATLARINDAKİ DEĞİŞİM DEVAM EDİYOR

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor. Gece yarısı itibarıyla araç akaryakıt fiyatlarında güncelleme yapıldı. Bu çerçevede benzine önemli ölçüde zam geldi.

BENZİN LİTRE FİYATI 50 LİRAYI AŞTI

Benzinin fiyatı 1 lira 47 kuruş artış gösterdi. Yapılan zam sonrasında bazı şehirlerde benzinin litresi 50 lirayı geçti. Bu durumun yaşandığı şehirler arasında Adıyaman, Afyon, Ağrı, Antalya, Ardahan, Artvin, Batman, Bingöl, Bitlis, Burdur, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kayseri, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muş, Nevşehir, Şanlıurfa, Siirt, Şırnak, Sivas, Tunceli ve Van bulunuyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (13 HAZİRAN)

Benzin fiyatları, İstanbul Avrupa’da 48,39 lira, İstanbul Anadolu’da 48,24 lira, Ankara’da 49,08 lira ve İzmir’de 49,41 lira olarak belirlendi. Motorin fiyatları ise İstanbul Avrupa’da 46,23 lira, İstanbul Anadolu’da 46,11 lira, Ankara’da 47,10 lira ve İzmir’de 47,43 lira oluyor. Otogaz fiyatları ise İstanbul Avrupa’da 25,09 lira, İstanbul Anadolu’da 24,49 lira, Ankara’da 24,99 lira ve İzmir’de 24,94 lira olarak güncelleniyor.