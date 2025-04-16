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Benzin Fiyatına 1 TL Zam Bekleniyor

Benzin Zamı Kapıda

Brent petrol ve döviz kurlarındaki dalgalanmalara ek olarak vergi artışları, benzine 1 lira 15 kuruşluk bir zam beklenmesine yol açıyor. Küresel piyasalarda yaşanan iniş çıkışlar, döviz kurlarındaki dalgalı seyir ve ÖTV artışlarının etkisi, akaryakıt fiyatlarını yeniden yükseltme ihtimalini gündeme getiriyor. Sektör kaynaklarından alınan verilere göre, 16 Nisan 2025 Çarşamba gününden itibaren benzinin litre fiyatına 1 lira 15 kuruş civarında bir zam yapılması öngörülüyor.

Bölgesel Fiyatlar

İstanbul Avrupa Yakası Benzin: 44,18 TL Motorin: 44,31 TL LPG: 27,39 TL

İstanbul Anadolu Yakası Benzin: 44,03 TL Motorin: 44,19 TL LPG: 26,79 TL

Ankara Benzin: 44,75 TL Motorin: 45,06 TL LPG: 27,29 TL

İzmir Benzin: 45,12 TL Motorin: 45,40 TL LPG: 27,24 TL

Bu zam sonrası, bazı bölgelerde benzin fiyatlarının 46 lirayı geçmesi bekleniyor. Motorin fiyatlarında ise şu an için bir değişiklik öngörülmüyor.

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