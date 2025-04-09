Haberler

Benzin Fiyatına 2 Lira İndirim

Benzin Fiyatlarında İndirim

Benzin litre fiyatına 2 lira 24 kuruşluk bir indirim geldi. Bu indirim, bu gece yarısından itibaren geçerli olacak. Petrol fiyatlarındaki düşüş, akaryakıt fiyatlarına yansıyor. Bu doğrultuda, benzine yönelik 2 lira 24 kuruşluk indirim yürürlüğe girmiş durumda.

GÜNCEL BENZİN FİYATLARI

Şu anda benzinin litresi İstanbul’da 46 lira 83 kuruş, Ankara’da 47 lira 40 kuruş ve İzmir’de 47 lira 75 kuruş olarak satılmakta.

PETROL FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞ

Petrol fiyatları, ticaret savaşlarının genişlemesiyle ilgili endişelerin artması sonucunda ciddi bir şekilde azalıyor. Brent petrol fiyatları, 60 dolar seviyesine kadar gerileyerek son 4 yılın en düşük seviyesinde dalgalanıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

MHP Genel Başkanı Bahçeli Sağlıklı. Astrolog Saraç Özür Diledi. Saraç Tahliye Edildi, Kutladı

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu ile ilgili paylaşımlarından sonra tutuklanan astrolog Hilal Saraç, cezaevinden tahliye oldu.
Haberler

9 Nisan 2025 Şans Topu Sonuçları Bekleniyor

9 Nisan 2025 tarihli Şans Topu sonuçları ve canlı yayında çekilişin gerçekleşip gerçekleşmediği merak ediliyor. Yeni kurallar ve ikramiye bilgileri de araştırılıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.