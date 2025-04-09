Benzin Fiyatına 2 Lira İndirim

Benzin Fiyatlarında İndirim

Benzin litre fiyatına 2 lira 24 kuruşluk bir indirim geldi. Bu indirim, bu gece yarısından itibaren geçerli olacak. Petrol fiyatlarındaki düşüş, akaryakıt fiyatlarına yansıyor. Bu doğrultuda, benzine yönelik 2 lira 24 kuruşluk indirim yürürlüğe girmiş durumda.

GÜNCEL BENZİN FİYATLARI

Şu anda benzinin litresi İstanbul’da 46 lira 83 kuruş, Ankara’da 47 lira 40 kuruş ve İzmir’de 47 lira 75 kuruş olarak satılmakta.

PETROL FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞ

Petrol fiyatları, ticaret savaşlarının genişlemesiyle ilgili endişelerin artması sonucunda ciddi bir şekilde azalıyor. Brent petrol fiyatları, 60 dolar seviyesine kadar gerileyerek son 4 yılın en düşük seviyesinde dalgalanıyor.