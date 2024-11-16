Benzin Fiyatında 62 Kuruş İndirim Bekleniyor

Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar arz ve talep kaygılarına bağlı olarak artıyor. Jeopolitik riskler ve OPEC’in aldığı kararlar gözlemlenirken petrol fiyatları haftayı 71 dolarla kapatıyor. Son zamanlarda petrol fiyatlarında görülen keskin düşüşlerin ardından akaryakıt fiyatlarının da değişeceği bildiriliyor. Önümüzdeki günlerde benzine indirimin yapılması bekleniyor.

BENZİNE GELİŞEN İNDİRİM

Akaryakıt fiyatları, petrol piyasasındaki dalgalanmalara bağlı olarak güncelleniyor. Sektör temsilcilerinden edinilen verilere göre, pazartesi gecesi itibarıyla benzine 62 kuruş indirim yapılacak. Eğer bu indirim pompa fiyatlarına yansısa, İstanbul’da benzin fiyatı 42.28 liraya gerileyecek.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

16 Kasım tarihindeki güncel akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

İstanbul Avrupa yakası:

– Benzin litre fiyatı: 42.90 TL

– Motorin litre fiyatı: 42.88 TL

– LPG litre fiyatı: 26.03 TL

İstanbul Anadolu yakası:

– Benzin litre fiyatı: 42.79 TL

– Motorin litre fiyatı: 42.82 TL

– LPG litre fiyatı: 25.49 TL

Ankara:

– Benzin litre fiyatı: 43.33 TL

– Motorin litre fiyatı: 43.44 TL

– LPG litre fiyatı: 26.04 TL

İzmir:

– Benzin litre fiyatı: 43.80 TL

– Motorin litre fiyatı: 43.92 TL

– LPG litre fiyatı: 25.94 TL