Ekonomi

Benzin Fiyatları Artacak, Dikkat!

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AKARYAKITTA YENİ DEĞİŞİKLİKLER YAŞANACAK

Bir kez daha akaryakıtta tabelaların değişmesi bekleniyor. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki dalgalanmalar sonrası, vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarındaki değişimleri dikkatle izliyor. Son aylarda motorin ve benzine yapılan indirimlerin ardından akaryakıt tabelaları yeniden güncellenecek. Ancak bu kez, beklenen gelişme fiyatları izleyen vatandaşları üzecek.

BENZİN FİYATLARINDA ARTIS HAZIRLIĞI

Cuma gününden itibaren geçerli olması beklenen benzin fiyatlarında artış yaşanacak. Sektör kaynaklarına göre, fiyatlarda önemli bir düşüş olmazsa, 1 TL civarında zam yapılması öngörülüyor. 14 Mayıs’ta benzin fiyatları 1.47 TL artış ile 46.78 TL seviyesine çıkmıştı. En son yapılan indirim ise 7 Mart’ta 2 lira 6 kuruş olarak kaydedilmişti.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Güncel akaryakıt fiyatları ise şu şekilde oluşuyor:
– İstanbul (Avrupa Yakası): 46.90 TL/LT
– İstanbul (Anadolu Yakası): 46.75 TL/LT
– Ankara: 47.58 TL/LT
– İzmir: 47.91 TL/LT

AKARYAKIT FİYATLARI NEYE GÖRE HESAPLANIYOR?

Türkiye’deki benzin ve motorin fiyatları, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle, KDV hariç rafineri satış fiyatı üzerinden hesaplanıyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayımlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük döviz kurlarına göre belirleniyor. Bu süreçte belirli bir fiyat değişim farkı ile gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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