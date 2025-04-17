Benzin Fiyatlarına 97 Kuruş Zam Yapıldı

Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar, benzine yönelik bir fiyat artışına sebep oldu. Küresel ölçekte belirlenen fiyatlar çerçevesinde Türkiye’de benzinin litre fiyatına 97 kuruş zam yapıldı. Bu artış, akaryakıt ürünleri arasından benzinde gerçekleşti ve fiyatlar pompa satışlarına yansıdı.

BENZİN YENİ FİYATLAR

Benzinin litre fiyatı 45.15 TL olarak belirlendi. Motorin fiyatı ise 44.37 TL, otogaz fiyatı ise 27.39 TL oldu. Önceki gün pompalarda görülen fiyatlar arasında benzinin 45.00 TL, motorinin 44.25 TL, otogazın ise 26.79 TL olarak belirlendiği kaydedildi.

ARTIŞLARIN DETAYLARI

Öte yandan, başka bir gün pompalarda benzin fiyatının 45.75 TL, motorinin 45.16 TL, otogazın ise 27.29 TL olarak kaydedildiği açıkladı. Son günlerde benzin, motorin ve otogaz fiyatlarının parça parça artoş yaparak 46.11 TL, 45.51 TL ve 27.24 TL seviyelerine ulaştığı bildirildi. Bu durum, sürücüler için dikkat edilmesi gereken bir konu haline geldi.