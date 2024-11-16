Benzin Fiyatlarına İndirim Müjdesi Geldi!

Petrol piyasalarında arz ve talep kaygıları fiyatlar üzerinde baskı oluşturuyor. Jeopolitik riskler ile OPEC kararları dikkatle izlenirken, petrol haftayı 71 dolardan tamamladı. Petrol fiyatlarında meydana gelen sert düşüşlerin ardından akaryakıt fiyatlarının değişmesi bekleniyor. Önümüzdeki hafta benzine bir indirim yapılması öngörülüyor.

BENZİNE NE KADAR İNDİRİM GELECEK?

Akaryakıt fiyatları, petrol piyasasındaki fiyat artışlarına bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre, pazartesi gece yarısından itibaren benzine 62 kuruşluk bir indirim yapılması gündemde. Bu indirimin pompaya yansıması durumunda, İstanbul’da benzin fiyatı 42.28 lira olacak.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (16 KASIM)

İstanbul Avrupa yakasındaki akaryakıt fiyatları şu şekilde:

– Benzin litre fiyatı: 42.90 TL

– Motorin litre fiyatı: 42.88 TL

– LPG litre fiyatı: 26.03 TL

İstanbul Anadolu yakasındaki akaryakıt fiyatları ise:

– Benzin litre fiyatı: 42.79 TL

– Motorin litre fiyatı: 42.82 TL

– LPG litre fiyatı: 25.49 TL

Ankara’daki akaryakıt fiyatları:

– Benzin litre fiyatı: 43.33 TL

– Motorin litre fiyatı: 43.44 TL

– LPG litre fiyatı: 26.04 TL

İzmir’deki akaryakıt fiyatları:

– Benzin litre fiyatı: 43.80 TL

– Motorin litre fiyatı: 43.92 TL

– LPG litre fiyatı: 25.94 TL