Benzin Fiyatlarına Zam Geldi! Motorin Değişmedi

PETROL FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞ

ABD’nin İran ve Rusya’ya yönelik yaptırımları sıkılaştırması petrol fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Bu durum, Uluslararası Enerji Ajansı’nın (UEA) zayıf talep tahmininin ardından Perşembe günü yaşanan düşüşün bir kısmını dengeledi. Brent petrol, önceki seansta yaşanan yüzde 1,5’lik kaybın ardından 70 dolar seviyelerine tekrar yükselirken, ABD Ham petrolü 67 doların altında işlem görüyor. Petrol fiyatlarındaki bu dalgalanma ise benzin ve motorin fiyatlarına indirimsiz veya zam olarak yansımaya devam ediyor.

BENZİNE YENİ ZAM GELDİ

Benzinin litre fiyatına 1 lira 82 kuruş zam yapıldı. Zamlı fiyatlar pompaya yansıdı. Motorin grubunda ise şu an için bir fiyat değişimi söz konusu değil.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa yakasındaki akaryakıt fiyatları:

Benzin litre fiyatı: 45.23 TL

Motorin litre fiyatı: 45.41 TL

LPG litre fiyatı: 27.59 TL

İstanbul Anadolu yakasındaki akaryakıt fiyatları:

Benzin litre fiyatı: 45.08 TL

Motorin litre fiyatı: 45.29 TL

LPG litre fiyatı: 26.99 TL

Ankara akaryakıt fiyatları:

Benzin litre fiyatı: 45.78 TL

Motorin litre fiyatı: 46.14 TL

LPG litre fiyatı: 27.49 TL

İzmir akaryakıt fiyatları:

Benzin litre fiyatı: 46.15 TL

Motorin litre fiyatı: 46.51 TL

LPG litre fiyatı: 27.34 TL

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye’nin de bulunduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentler arasında küçük değişiklikler gösterebiliyor.