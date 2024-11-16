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Ekonomi

Benzin Fiyatlarında İndirim Bekleniyor

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Petrol piyasalarındaki arz ve talep kaygıları fiyatlar üzerinde bir baskı oluşturuyor. Jeopolitik riskler ile OPEC kararları dikkatle izlenirken, petrol 71 dolardan haftayı kapatıyor. Petrol fiyatlarındaki ani düşüşlerin ardından akaryakıt fiyatlarının değişeceği bilgisi geldi. Önümüzdeki hafta benzine bir indirim yapılması bekleniyor.

BENZİNE GELEN İNDİRİM MİKTARI

Akaryakıt fiyatları, petrol piyasalarındaki fiyat artışlarında olduğu gibi sürekli değişiyor. Sektör temsilcilerine göre, pazartesi gece yarısından itibaren benzine 62 kuruşluk bir indirim yapılacak. Eğer bu indirim pompaya yansısa, İstanbul’da benzin fiyatı 42.28 lira olacak.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları şu şekilde:
Benzin litre fiyatı: 42.90 TL
Motorin litre fiyatı: 42.88 TL
LPG litre fiyatı: 26.03 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları ise:
Benzin litre fiyatı: 42.79 TL
Motorin litre fiyatı: 42.82 TL
LPG litre fiyatı: 25.49 TL

Ankara’da akaryakıt fiyatları:
Benzin litre fiyatı: 43.33 TL
Motorin litre fiyatı: 43.44 TL
LPG litre fiyatı: 26.04 TL

İzmir’deki akaryakıt fiyatları:
Benzin litre fiyatı: 43.80 TL
Motorin litre fiyatı: 43.92 TL
LPG litre fiyatı: 25.94 TL

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