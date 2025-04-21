Benzin, Mazot Fiyatları Sürekli Değişiyor

BENZİN VE MOTORİN FİYATLARINDA SON DURUM

Benzin, mazot ve motorin fiyatlarındaki artışlar, vatandaşların gündeminde önemli bir yer tutuyor. Günlük olarak benzin litre fiyatı ve mazot litre fiyatı sorgulanıyor. Araç sahipleri, benzin ve mazotta oluşacak fiyat değişiklikleri hakkında sürekli bilgi edinmeye çalışıyor. Özellikle “Benzine zam geldi mi?”, “Mazota zam var mı?” gibi sorular gündemde yer alıyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

21.04.2025 tarihli akaryakıt fiyatları aşağıdaki gibidir:

– Kurşunsuz 95 (Excellium) TL/lt: 45,16 TL

– Motorin TL/lt: 44,38 TL

– Motorin (Excellium) TL/lt: 44,38 TL

– Fuel Oil TL/Kg: 26,53 TL

FİYAT HESAPLAMALARI

Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları belirlenirken, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı ekleniyor. KDV hariç rafineri satış fiyatı bu şekilde hesaplanıyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı için ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru izleniyor. Bu hesaplamaların ardından dağıtım firmalarının uyguladığı fiyatlar, rekabet ve serbesti sebebiyle firmalar ve şehirler arasında küçük değişiklikler gösterebiliyor.