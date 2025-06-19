Benzin, Mazot Fiyatları Sürekli Değişiyor

AKARYAKIT FİYATLARINDA GÜNCEL DURUM

Benzin ve motorin fiyatlarına dair zam haberleri, günlük hayatta vatandaşların sıkça araştırdığı bir konu haline geliyor. Araç sahipleri, benzin ve mazot fiyatlarındaki dalgalanmalar nedeniyle, “Benzin litre fiyatı kaç TL, ne kadar?” ve “Mazot litre fiyatı kaç TL?” sorularını araştırıyor. Ayrıca, “Güncel benzine zam geldi mi?” ve “Mazota zam var mı?” gibi sorular da sıkça gündeme geliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

19.06.2025 tarihi itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

– Kurşunsuz 95 (Excellium) TL/lt: 49,98 TL

– Motorin TL/lt: 51,39 TL

– Motorin (Excellium) TL/lt: 51,39 TL

– Fuel Oil TL/Kg: 31,08 TL

Türkiye’de akaryakıt fiyatları hesaplanırken, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı belirleniyor. Gümrüksüz rafineri fiyatları, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF akaryakıt fiyatları ve dolar kuru takip edilerek hesaplanıyor. Bu hesaplama sonucunda elde edilen dağıtım fiyatları, rekabet ve serbesti dolayısıyla şirketler ve bölgeler arasında küçük farklılıklar gösterebiliyor.