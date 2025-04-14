Benzin, Mazot Fiyatları Sürekli Değişiyor

AKARYAKIT FİYATLARINDAKİ DEĞİŞİM

Benzin, mazot ve motorin fiyatlarındaki zam haberleri ardı ardına gelirken, vatandaşlar benzin litre fiyatının ne kadar olduğunu ve mazot litre fiyatını sürekli araştırıyor. “Benzin litre fiyatı kaç TL?”, “Mazot litre fiyatı kaç TL?” gibi sorular, günlük sürücüler tarafından sıkça soruluyor. Ayrıca araç sahipleri “Güncel benzine zam geldi mi?”, “Benzine indirim var mı?”, “Mazota zam var mı?” gibi sorular da sormakta.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

14.04.2025 tarihli güncel akaryakıt fiyatları şöyle sıralanıyor: Kurşunsuz 95 (Excellium) litre fiyatı 44,17 TL, motorin litre fiyatı 44,32 TL, motorin (Excellium) litre fiyatı 44,32 TL ve fuel oil kilo fiyatı ise 25,72 TL.

FİYATLARIN HESAPLANMA YÖNTEMİ

Türkiye’deki benzin ve motorin fiyatları, gümrüksüz rafineri fiyatlarına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı olarak belirleniyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ile günlük dolar kuru göz önünde bulundurularak hesaplanıyor. Bu süreç sonucunda elde edilen değer, dağıtım şirketleri tarafından tatbik edilen fiyatlarda rekabet ve serbesti dolayısıyla küçük farklılıklar içerebiliyor.