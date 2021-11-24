Benzin, motorin ve LPG’ye zam geliyor

Dolarda yaşanan yükseliş nedeniyle sarsılan piyasalarda zam fırtınası esiyor. benzin, motorin ve LPG’ye zam gelmesi bekleniyor.

Dolar kurundaki yükselişin devam etmesinin ardından benzin, motorin ve LPG’ye bu geceyarısı zam yapılması öngörülüyor.

Akaryakıt sektörü, dolar/TL’deki yukarı yönlü sert hareketlenme sebebiyle zam beklentisine girdi. Bu kapsamda geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin, motorin ve LPG’ye zam gelmesi bekleniyor.

Söz konusu artışların benzine 1,02 TL, motorine 1,06 TL, LPG’ye ise 70 kuruş olarak yansıması bekleniyor. Ankara’da ortalama 8,72 liradan satılan benzinin litre fiyatı 9,74 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul’da 8,67 liradan 9,69 liraya, İzmir’de 8,74 liradan 9,76 liraya çıkacak.

Ankara’da ortalama 8,77 liradan satılan motorinin litre fiyatı 9,83 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul’da 8,71 liradan 9,77 liraya, İzmir’de 8,79 liradan 9,85 liraya çıkacak.

LPG’nin litre fiyatı da Ankara’da ortalama 7,40 liradan 8,10 liraya, İstanbul’da ortalama 7,35 liradan 8,05 liraya ve İzmir’de 7,23 liradan 7,95 liraya yükselecek.