Benzin Ve Mazot Fiyatları Araştırılıyor

AKARYAKIT FİYATLARINDAKİ SON DURUM

Benzin, mazot ve motorin fiyatlarındaki artışlar, son günlerde vatandaşların sıkça sorduğu soruları beraberinde getiriyor. “Benzin litre fiyatı ne kadar?” ve “Mazot litre fiyatı kaç TL?” gibi sorular, araç sahipleri tarafından gündeme getiriliyor. Bunun yanı sıra, “Güncel benzine zam geldi mi?” ve “Mazota zammın durumu nedir?” şeklindeki sorular da, sürücülerin akaryakıt fiyatlarını takip etmesine yönelik merakları yansıtıyor. İşte, 8 Mayıs 2025 tarihli güncel akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

– Kurşunsuz 95 (Excellium): 45,26 TL/lt

– Motorin: 44,19 TL/lt

– Motorin (Excellium): 44,19 TL/lt

– Fuel Oil: 25,03 TL/Kg

Akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde, gümrüksüz rafineri fiyatına uygulanan ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle hesaplanan KDV hariç rafineri satış fiyatı önem taşıyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ile birlikte günlük döviz kurları göz önünde bulundurularak belirleniyor. Bu hesaplamaların ardından, dağıtım firmaları tarafından belirlenen fiyatlar, rekabetçi piyasa koşulları ve bölgesel farklılıklar nedeniyle değişiklik gösterebiliyor.