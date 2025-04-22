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Benzin Ve Mazot Fiyatları Araştırılıyor

VATANDAŞLARIN ARAŞTIRMALARI

Araç sahipleri, güncel akaryakıt fiyatları hakkında sıkça sorgulama yapıyor. “Güncel benzine zam geldi mi?”, “Benzine indirim var mı?” ve “Mazota zam var mı?” soruları vatandaşlar tarafından rutin olarak araştırılıyor. İşte mevcut akaryakıt fiyatları hakkında bilgiler.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

22.04.2025 tarihli güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

– Kurşunsuz 95 (Excellium95): 45,16 TL/lt
– Motorin: 44,38 TL/lt
– Motorin (Excellium): 44,38 TL/lt
– Fuel Oil: 26,53 TL/Kg

Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı eklenerek KDV hariç rafineri satış fiyatı tespit ediliyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı belirlenirken, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru dikkate alınıyor. Bu verilere göre, dağıtım firmaları tarafından uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbest piyasa nedeniyle şehirler ve şirketler arasında küçük farklılıklar gösterebiliyor.

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