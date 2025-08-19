Benzin Ve Mazot Fiyatları Araştırılıyor

AKARYAKIT FİYATLARINA ZAM HABERLERİ

Benzin, mazot ve motorin fiyatlarına gelen zamlar ile birlikte güncel akaryakıt fiyatları sürekli olarak merak edilen bir konu haline geliyor. Bu nedenle, “benzin litre fiyatı kaç TL, ne kadar?”, “mazot litre fiyatı kaç TL?” şeklindeki sorular vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. Aynı zamanda, araç sahipleri günlük olarak “güncel benzine zam geldi mi?”, “benzine indirim var mı?”, “mazota zam var mı?” gibi soruları da yanıt aramak için sorguluyorlar.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

19.08.2025 tarihli güncel akaryakıt fiyatları şöyle: Kurşunsuz 95 (Excellium) litre fiyatı 51,57 TL, motorin litre fiyatı 52,10 TL, motorin (Excellium) litre fiyatı da 52,10 TL, fuel oil kilogram fiyatı ise 31,58 TL olarak belirlendi.

AKARYAKIT FİYAT HESAPLAMALARI

Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı eklenerek KDV hariç rafineri satış fiyatı belirleniyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayımlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru göz önünde bulundurularak hesaplanıyor. Bu hesaplama sonucunda, dağıtım firmaları tarafından uygulanan fiyatlar, rekabet ve piyasa serbestliği nedeniyle firmalar ve şehirler arasında küçük farklılıklar gösterebiliyor.