Benzin Ve Mazot Fiyatları Artışta!

AKARYAKIT FİYATLARINDA ZAM VE DALGALANMALAR

Benzin, mazot ve motorin fiyatlarında artış yaşanıyor. Günümüzde, bu fiyatların dalgalanması nedeniyle vatandaşlar sürekli olarak benzin litre fiyatı ne kadar, mazot litre fiyatı kaç TL sorularını araştırıyor. Bunun yanında, güncel akaryakıt zamları ve indirimleri de araç sahipleri tarafından merak ediliyor. Araç sahipleri için, benzin ve mazot fiyatlarının güncel değerlerini öğrenmek önemli bir konu haline geliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

09.09.2025 tarihi itibarıyla Türkiye’deki akaryakıt fiyatları şu şekildedir: Kurşunsuz 95 (Excellium) litre fiyatı 52,91 TL, motorin litre fiyatı 54,26 TL, motorin (Excellium) litre fiyatı da 54,26 TL, fuel oil kilogram fiyatı ise 30,78 TL olarak belirleniyor.

FİYAT HESAPLAMASI NASIL YAPILIYOR?

Benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı ekleniyor. KDV hariç rafineri satış fiyatı bu yöntemle belirleniyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük döviz kuru takip ediliyor. Bu değişim vaadi ile belirlenen fiyatlar, dağıtım firmaları tarafından uygulandığında, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve şehirler arasında küçük değişimlere sahip olabiliyor.